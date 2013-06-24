Меморандум про взаєморозуміння передбачає підтримку та співпрацю в галузі міжнародних вантажних перевезень. «Ми твердо підтримуємо наших колег і будемо співпрацювати з ними на шляху до світлого майбутнього», — зазначив генеральний директор DB Річард Лутц. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Deutsche Bahn пообіцяв довгострокову допомогу та підтримку «Укрзалізниці». Сьогодні, 20 вересня 2022 року генеральний директор DB Річард Лутц та генеральний директор АТ «Укрзалізниця» зустрілися у Берліні щоб підписати меморандум про взаєморозуміння, у якому вони погодилися поглибити своє партнерство. Домовленість забезпечить отримання допомоги «Укрзалізницею» у відбудові української залізничної інфраструктури. Вона також охоплює співпрацю для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень, пропускної спроможності терміналів та консультаційні послуги для запровадження європейських стандартів в управлінні залізницею.

«Ми дуже поважаємо непохитність і мужність наших українських колег при виконанні своєї роботи в умовах війни. Для мільйонів людей залізниця є єдиним транспортним засобом, для економіки — це найважливіше рятівне коло. Ефективна залізнична система буде важливою під час відновлення України. DB і вся європейська залізнична родина добре усвідомлюють цей факт, і ми твердо підтримуємо наших колег в Україні. Це і честь, і наша обов’язок партнерства з «Укрзалізницею» на її шляху до світлого майбутнього», - зазначив генеральний директор DB Річард Лутц.

«У побудові стійкості та незалежності від шкідливого впливу Росії пріоритетом має бути переорієнтація європейської залізничної системи на нові можливості. Я впевнений, що партнерство між DB та Укрзалізницею може принести значні переваги обом сторонам у розширенні вантажних перевезень та експорті зерна до Європи. Немає сумніву, що DB є експертом у цій сфері. Я впевнений, що наше партнерство може принести цінні результати. Потужна синергія постане завдяки професіоналізму DB в поєднанні зі сміливістю й мотивацією УЗ, і ця синергія може запропонувати Європі та європейцям нову стійкість і більше можливостей для переведення руху на залізницю. Я хотів би подякувати доктору Лутцу та співробітникам DB за підтримку України», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Я був глибоко зворушений неймовірною мужністю та наполегливістю, яку продемонстрували залізничники в Україні, доставляючи незліченну кількість людей у ​​безпечне місце та зберігаючи роботу ланцюжків поставок у їхній країні, у співпраці з колегами по всій Європі. В сферах, які стосуються мене, то Україна й надалі отримуватиме всю підтримку, яку ми можемо запропонувати. Такі довгострокові цивільні партнерства, які зміцнять країну під час цієї вирішальної фази війни та після неї, є важливим фактором», — розповів федеральний міністр цифрових технологій і транспорту Німеччини Фолькер Вісінг.

DB та УЗ почали працювати разом над модернізацією та реформуванням залізничної системи України ще до того, як Росія розпочала загарбницьку війну. Нове партнерство має на меті загалом покращити залізничні вантажні перевезення та зокрема сільськогосподарські. Фахівці DB Cargo допоможуть розробити та модернізувати вантажні коридори для перевалки між широкою та європейською коліями.

Так, вже зараз є можливість отримати доступ до деяких великих вантажних вузлів західної залізничної мережі України за допомогою вантажних вагонів європейської колії, і це значно скорочує час транспортування вантажів. Варіант використання українських вагонів-хоперів розглядається як спосіб збільшення експорту зерна до Європейського Союзу, оскільки ці вагони вміщують набагато більші обсяги зерна, ніж контейнери. Зокрема, польські та румунські дочірні компанії DB Cargo вже використовують залізничні мережі поблизу кордону для транспортування великої кількості зерна. Це залізничне сполучення є корисною альтернативою морському шляху з України, оскільки цим маршрутом все ще важко скористатися.

DB продовжить допомагати УЗ у розвитку структур корпоративного управління, які, серед іншого, є обов’язковими для отримання Україною фінансової допомоги на відновлення. DB також планує забезпечити УЗ запчастинами й розглядає можливість надання вантажних вагонів, хоча їх потрібно буде переобладнати для широкої колії, що потребуватиме додаткових зусиль.

DB вже надав УЗ захисний одяг на суму близько 500 тисяч євро. У липні на зустрічі Спільноти європейських залізничних та інфраструктурних компаній (CER), що проходила у Відні, залізничні компанії взяли на себе зобов’язання надати екстрену допомогу та закликали виділити достатнє фінансування для плану відбудови України.

Укрзалізниця є однією з найважливіших залізничних компаній у Східній Європі: довжина колій складає 22 300 кілометрів, в компанії працює близько 250 000 співробітників.