На аверсі монети – емблема Держспецзв’язку на тлі стилізовано зображеної інформації у вигляді цифр двійкового коду. На реверсі – на тлі друкованих плат дзеркальний абрис України з ключем – символом криптографічного захисту інформації.

У Нацбанку зазначають:

Обов’язок фахівців Держспецзв’язку – захист України від зовнішніх і внутрішніх кіберзагроз. Украй важливим він став під час війни. Адже росія атакує Україну не тільки ракетами і танками, а застосовує й кібератаки як один із видів зброї. Фахівці Держспецзв’язку разом із іншими державними органами тримають кібероборону та нейтралізують ворога, зокрема й у спробах дезінформувати населення та сіяти паніку.

Крім зовнішнього ворога, також доводиться боротися з аферистами, які активізувалися під час війни. Тож разом із НБУ та Кіберполіцією представники Держспецзв’язку допомагають українцям розпізнати ворожі або злочинні схеми та захиститися від шахраїв.

Крім того, саме Держспецзв'язку забезпечує зв’язком перших осіб держави, координує роботу та відновлення цивільного звʼязку, телевізійного та радіомовлення. Все те, що допомагає нашій країні єднатись у ці складні часи.

Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу. Її тираж – 20 000 штук. Вартість – 76 гривень. Придбати її можна у відділеннях банків-дистриб’юторів.