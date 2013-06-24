Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко провела онлайн-зустріч з представниками компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр поінформувала про поточний стан економіки країни, прогнози на наступний рік та стратегічні плани на післявоєнну відбудову. А також відповіла на нагальні питання підприємців, які потребують оперативного вирішення задля якомога більшого сприяння розвитку підприємництва в Україні вже зараз.

«Абсолютно справедливо говорити, що окрім військового існує також економічний фронт. Ми дуже цінуємо макроекономічну допомогу, яку надають нам партнери. Але наша стратегічна мета - зробити так, щоб наш бізнес працював. Саме тому такі зустрічі з представниками бізнесу під час війни мають дуже велике значення», - зазначила Юлія Свириденко.

За словами Міністра, значна частина українських підприємств були змушені призупинити чи зупинити свою діяльність через війну. Тож нині Уряд робить усе можливе, щоби зменшити цей показник. Зокрема, рухається шляхом дерегуляції та лібералізації, мінімізуючи кількість необхідних для роботи дозвільних документів.

Ще одним серйозним викликом для держави, який озвучила Юлія Свириденко, є боротьба з безробіттям, рівень якого до кінця року, за прогнозами, становитиме 28-30%. У рамках цієї боротьби Мінекономіки реалізує проект “єРобота”, що передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання.

Окрім того, важлива задача, про яку йшлося під час онлайн-зустрічі - залучення в Україну інвестицій. Саме з цією метою Уряд запустив міжнародну платформу у Advantage Ukraine , на якій зібрано понад півтисячі інвестпроектів та можливостей у десяти галузях економіки. Важливий крок задля залучення інвестицій - їхнє страхування від можливих політичних та військових ризиків. Про це Мінекономіки вже вдалося домовитися з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA).

Модератором онлайн-зустрічі виступив Андрій Гундер - президент Американської торговельної палати в Україні. За його словами, 96% підприємств, які об’єднує бізнес-асоціація, планують продовжити роботу наступного року.

«Ми вдячні за підтримку та можливість діалогу. Це дуже важливо задля роботи умовах війни, коли Україна надихає увесь світ своєю відвагою та хоробрістю. Саме з такими лідерами хоче мати справу бізнес. Тож ми працюємо, віримо в Україну та готуємося до великої відбудови», - зазначив Андрій Гундер.

Під час наступних зустрічей сторони домовилися предметніше підійти до питань, які нині потребують вирішення на міжурядовому рівні. Адже, за словами Свириденко, саме кропітка щоденна праця - запорука успішного розвитку та відбудови економіки

«Зустріч довела, що бізнес і влада готові разом та у діалозі долати величезні проблеми, що виникли у зв’язку з широкомасштабною агресією росії проти України. Ця спільна робота вже дає позитивний результат: уповільнюється падіння ВВП, зростає експорт. Бізнес оптимістично дивиться в майбутнє та готовий інвестувати в економіку, про що свідчить, зокрема, старт малої приватизації. Уряд й далі працюватиме над тим, щоб забезпечити для бізнесу оптимальні умови праці. Адже у нас є амбіційна спільна мета: створити українське економічне диво», — підсумувала Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.