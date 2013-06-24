Китай як постійний член Ради Безпеки ООН несе відповідальність за захист принципів і цінностей, які лежать в основі цієї організації. Тому Пекін має відігравати конструктивну роль у досягненні справедливого миру в Україні. На цьому наголосила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європейському політичному інституті у Брюсселі.

Виступ президента Єврокомісії, яка наступного тижня разом із президентом Франції Еммануелем Макроном збирається з візитом до Пекіна, був доволі жорстким. Урсула фон дер Ляєн в минулому не раз коментувала відносини з КНР, але вперше, перебуваючи на посаді, виступила з розгорнутою промовою, присвяченою цьому напряму зовнішньої політики ЄС. Очільниця Єврокомісії та кілька лідерів європейських країн мають намір найближчими днями відвідати КНР, щоб напряму поспілкуватися з китайським керівництвом і вмовити його докласти максимум зусиль для завершення війни в Україні на прийнятних для Києва умовах. Урсула фон дер Ляєн закликала КНР не ставати на бік Москви заради досягнення компромісного миру в Україні.

«Те, як Китай позиціонуватиме себе у війні путіна проти України, буде визначальним чинником для подальшого поступу відносин ЄС і КНР», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, на Китаї лежить відповідальність за встановлення справедливого миру в Україні. «Цей мир може бути справедливим, якщо він заснований на суверенітеті й територіальній цілісності України. Україна визначатиме, що таке справедливий мир, який потребує виведення всіх окупаційних сил», — наголосила Урсула фон дер Ляєн. Вона переконана: будь-який мирний план, що «фактично закріпить російську анексію, нежиттєздатний».

Очільниця Єврокомісії зазначила, що минулого тижня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав рф із державним візитом. «Президента Сі не лякає жорстоке незаконне вторгнення в Україну, і він підтримує свою «дружбу без обмежень» з путіним», — зауважила вона.

Проте у Брюсселі звернули увагу на «зміни в динаміці відносин між Китаєм і росією». Для всіх очевидно, що Пекін чудово бачить слабкості режиму путіна «як спосіб для посилення свого впливу на росію».

«Беззаперечно, що баланс сил у цих відносинах, який протягом останніх століть був на користь росії, змінився. Найбільш промовистими були слова, які президент Сі сказав путіну на сходах Кремля: «Просто зараз відбуваються зміни, яких ми не бачили за останні 100 років. І ми разом просуваємо ці зімни», — процитувала слова китайського лідера Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що чітка мета комуністичної партії Китаю — «системна зміна міжнародного порядку, в центрі якого має стояти Китай. Ми бачили вияв дружби в москві, який говорить тисячу слів про нове бачення Китаю міжнародного порядку», — зауважила президент Єврокомісії.

Глава Єврокомісії закликала також переформатувати діалог ЄС і Китаю. «Наші відносини незбалансовані й мають дедалі більше диспропорційних моментів, які спричинені державно-капіталістичною системою Китаю», — заявила Урсула фон дер Ляєн. На її думку, Брюссель і Пекін мають відновити баланс цих відносин «на основі прозорості, передбачуваності та взаємності». Вона вважає, що ЄС повинен стати більш незалежним від Китаю і передовсім мінімізувати економічні ризики у відносинах з Пекіном.

Брюссель стурбований порушеннями прав людини, які фіксують у Китаї, військовою присутністю Пекіна в безпосередній близькості до ЄС, а також нарощуванням економічної потуги КНР. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа не може дозволити собі повністю від’єднатися від КНР в економічному плані. «Це неможливо і не відповідає інтересам Європи», — визнала вона.

Найперспективнішими галузями для співпраці між ЄС і Китаєм у Єврокомісії називають боротьбу зі змінами клімату та захист довкілля. Проте попри всі критичні зауваження Урсула фон дер Ляєн завершила промову на оптимістичній ноті. «Китай — це захоплива та складна суміш історії, прогресу та викликів. Але нашу історію про те, як ми ставимося до Китаю, ще не написано повністю. І вона не обов’язково має бути історією захисту», — підсумувала очільниця Єврокомісії.