Подолання тіньових схем в приватизації, запуск ресурсу orenda.gov.ua, що зробив оренду держмайна зручною та прозорою, заощадження громадянами понад 2 млрд грн на оцінці нерухомості, розвиток системи електронного документообігу – це наслідки посиленої діджиталізації усіх напрямів діяльності Фонду держмайна в 2021 році.

Про це заявив Голова Фонду Дмитро Сенниченко.

За його словами, діджиталізація визначена пріоритетом по всіх напрямах роботи – приватизації, оренді, оціночній діяльності.

У сфері приватизації завдяки запуску з 2020 року вебсайту privatization.gov.ua вдалося подолати тіньові схеми, коли важлива інформація про об’єкти приховувалася. В результаті середня кількість учасників торгів зросла з 2 до 5, в деяких аукціонах конкурують десятки учасників. Це позитивно вплинуло на зростання вартості активів, тепер в середньому ціни зростають на 150%, проти 21% у 2019 році – до впровадження прозорих процедур.

Подією 2021 року стало відкриття нового інформаційного ресурсу – сайту orenda.gov.ua. Він містить інформацію про понад 6700 орендованих, або вакантних для оренди об’єктів. Завдяки пошуковим фільтрам користувачі сайту швидко знаходять цікавий для себе об’єкт, знайомляться з ним та реєструються на онлайн-аукціон.

У сфері оцінки нерухомості позитивний ефект демонструє впроваджений Фондом безкоштовний сервіс внесення інформації до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Його робота дозволила ліквідувати посередницькі майданчики й таким чином заощадити громадянам понад 2 млрд грн. У 2021 році реформа оціночної діяльності тривала. Введено в експлуатацію Сервіс автоматичного визначення оціночної вартості об’єктів нерухомості evaluation.spfu.gov.ua. Громадяни тепер можуть безкоштовно оцінити свою нерухомість. Вони вже заощадили близько 80 млн грн на створенні довідок про оціночну вартість нерухомого майна.

Триває впровадження електронного документообігу Фонду держмайна, що стартувало в 2020 році. За цей час вже переведено в цифру понад 1 млн аркушів документів.

«Саме завдяки новітнім технологіям ми мінімізували контакти між громадянами та чиновниками, дали доступ потенційним інвесторам до величезного масиву інформації про об’єкти приватизації та оренди, реалізували фундаментальний принцип «всі знають все», що кардинально відрізняє сучасну приватизацію, оренду та оцінку від того, що було раніше. Попереду амбітні плани – модернізація Єдиного реєстру об’єктів держвласності, який містить інформацію про понад 1 млн одиниць державного майна. Це, зокрема, розробка нового програмного забезпечення зі зручним інтерфейсом. Кожен українець матиме доступ до публічної інформації про державну власність, включно з геолокацією об’єктів. Діджиталізація відкриває колосальні можливості, які використовуються на благо громадян та для розвитку української економіки. В цьому напрямі Фонд державного майна буде рухатися і в майбутньому», – заявив Дмитро Сенниченко.