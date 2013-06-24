Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів онлайн-нараду з послами України щодо внеску посольств у зміцнення обороноздатності нашої держави. На запрошення міністра у нараді також взяло участь керівництво Державного концерну «Укроборонпром».

«На самому початку російського вторгнення Президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатії завдання максимально активізувати співпрацю з міжнародними партнерами у військовій сфері. На першому етапі, насамперед, йшлося про постачання сучасної зброї та боєприпасів для задоволення негайних потреб української армії. У цій сфері спільними з Міністерством оборони зусиллями було досягнуто вагомих результатів. Тепер нагальною стала потреба розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу та потужностей виготовлення, обслуговування і ремонту зброї, втілення стратегічних довготривалих проєктів. Для цього потрібно створювати партнерства з іншими країнами, і ми будемо приділяти цьому питанню пріоритетне значення. Це стане новим етапом зміцнення обороноздатності України», — наголосив Дмитро Кулеба.

На тлі ракетного терору Росії проти цивільних людей та критичної інфраструктури, а також ситуації на лінії фронту, міністр озвучив три пріоритети, окреслені Главою держави для української дипломатії.

«По-перше, ми працюємо над збільшенням кількості систем протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійських систем великого калібру, реактивних систем залпового вогню, бойових броньованих машин, танків і боєприпасів, які постачаються в Україну», — зазначив глава МЗС. Другим пріоритетом є забезпечення фінансування партнерами видатків на придбання в третіх країнах озброєнь та техніки, які потрібні Україні.

«Третій елемент стратегії — співробітництво з міжнародними партнерами в сфері виробництва озброєння і боєприпасів, створення баз обслуговування і ремонту техніки за участі провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України», — підкреслив Дмитро Кулеба. У цьому контексті під час наради керівник ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв окреслив основні потреби українського оборонно-промислового комплексу та поінформував про конкретні проєкти, які потребують сприяння. МЗС та ДК «Укроборонпром» домовилися про подальшу координацію дій. Міністр підсумував, що розбудова багаторівневої підтримки оборонного сектору із залученням міжнародних партнерів не лише наблизить перемогу над російським агресором, а й сприятиме зміцненню довгострокової безпеки України.

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