Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави» відкрив учора в Івано-Франківській області Президент Володимир Зеленський. Главам диппредставництв він окреслив ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України: «Ми прагнемо якомога скоріше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, отримати членство в Європейському Союзі найближчими роками і отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, дуже конкретну, і хочемо її отримати у 2022 році».

Анонсовано відкриття нових українських посольств. Наші дипломати мають трансформувати роботу в них у конкретні економічні, соціальні й іноді політичні дивіденди, повідомляє Укрінформ. Президент запевнив, що готовий відвідувати ключові столиці, де буде відкрито нові посольства, й проводити переговори з лідерами цих країн.

Сьогодні у роботі зібрання беруть участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Секретар РНБО Олексій Данілов, а почесним гостем став міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау.