Закордонні дипломатичні установи України тепер зможуть користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це дасть їм змогу проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх. Відповідне рішення вчора ухвалено на засіданні уряду.

Закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з реєстру. Документи видаватимуть незалежно від місця зберігання паперового носія.

Цю ініціативу було розроблено на виконання рішень Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій та третіх країн, який очолює віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Тобто українцям за кордоном буде спрощено доступ до послуг з державної реєстрації актів цивільного стану і скорочено строки їх отримання в закордонних дипломатичних установах України.