Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Влада США продовжує ретельно вивчати питання про походження СOVID-19, однак є ймовірність, що знайти відповідь так і не вдасться. Про це в п'ятницю, 23 липня, заявив глава ЦРУ Вільям Бернс.
«Чесна відповідь полягає в тому, що ми не можемо дати остаточних висновків, з'явився коронавірус через нештатну ситуацію в лабораторії або ж шляхом природної передачі від інфікованих тварин людині», – розповів Бернс в інтерв'ю радіо NPR.
Глава ЦРУ також дав коментар з приводу позиції Китаю, який не став співпрацювати з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) щодо другого етапу розслідування про походження COVID-19.
«Китайська влада з самого початку не показала прозорість і не стала співпрацювати з розслідуванням ВООЗ у повній мірі. Крім того, не так давно було висловлено припущення про те, що вони можуть відмовитися від співпраці і в ході подальших етапів. І це вкрай сумно», – висловився Бернс.
«Ймовірно, як і в ситуації з багатьма іншими речами, ми так ніколи і не зможемо прийти до остаточного висновку», – наголосив глава ЦРУ.
Тим часом версію про те, що COVID-19 з'явився в лабораторії китайського міста Ухань і поширився по світу через витік, наразі не можна виключати. Необхідно мати повну картину того, що було в цій лабораторії до початку пандемії і після, заявив раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).