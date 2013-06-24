Згідно з останніми підсумками клінічних випробувань, вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech безпечна й ефективна для застосування у дітей віком 5—11 років. У компанії оголосили, що планують подати підсумки досліджень до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), яке розгляне їх перед тим, як буде ухвалено рішення про зниження мінімального віку для вакцинації. «EMA перевірить, чи переваги щеплення перевищують ризики і чи безпечно їх використовувати для дітей», — йдеться у повідомленні компанії.

Дослідження проводили за участю 2268 дітей 5—11 років. Воно показало, що вакцина в меншій, ніж для дорослих, дозі ефективна проти вірусу і не має серйозних побічних ефектів.

«Ми раді подати дані до конт-ролюючих органів щодо групи дітей молодшого шкільного віку до початку зимового сезону», — сказав генеральний директор та співзасновник BioNTech Угур Сахін. Ця заява не означає, що країни ЄС відразу розпочнуть вакцинацію маленьких дітей. Спочатку національні уряди дочекаються висновку EMA. Вакцину Pfizer/BioNTech затверджено до використання у Європі для дітей понад 12 років.