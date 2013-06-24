Вони продають власноруч зроблені цукерки, лимонади, сувеніри та улюблені іграшки. Влаштовують вуличні концерти, грають із перехожими у шашки. А ще розбивають скарбнички, куди складали гроші на свою мрію. Усе – аби зібрати кошти для українських захисників.

7-річна дніпрянка Соломія збирає на ЗСУ грою на сопілці. Перший вуличний концерт дівчинка дала на Великдень.

Спочатку у репертуарі було декілька пісень. Пізніше Соля вивчила ще. Серед композицій з’явилися Гімн України, Червона калина. Маленька флейтистка підкорила серця перехожих. Другокласниця вже змогла зібрати понад 150 тис грн.

«Кошти пішли на броніки, каски, тепловізори, аптечки, ноші, термоковдри. А ще ми долучалися до збору на автівки і дрони. Підтримуємо й тварин, евакуйованих із зони бойових дій. Кожного разу дочка із подивом питає: «Мамусю, а я що справді допомогла?», – розповіла мама дівчинки Ксенія.

Окрім гри на сопілці, Соломійка разом із мамою виготовляє та продає патріотичні прикраси. Усе, що вторгували, також перераховують на ЗСУ.

«В України чудове майбутнє. Адже в нас такі діти. Вони винахідливі, сміливі, рішучі, щирі. Щось майструють, продають. Не бояться виходити та виступати на вулицях», – вважає мама дівчинки Ксенія.

10-річна Мирослава із Кам’янського заробляти для армійців вирішила грою у шашки. «Поєдинки» влаштовує на вулиці із перехожими. До дівчинки приєдналися ще двоє її друзів по спортивній школі. Разом дітям вдалося зібрати понад 20 тис грн.

«Виручку ми передали на ремонт автомобіля наших захисників. Машина була пошкоджена під час боїв. Частина грошей пішла на кріплення для касок. Ще майже 10 тис грн перерахували на придбання дрону», – сказала мама юної волонтерки Анна.

Мирослава – чемпіонка України з шашок. Перемогу виборола на турнірі, який проходив у Херсоні. Із нагородою повернулась додому 23 лютого. Наступного дня почалася повномасштабна війна.

Допомога 8-річного Ігоря з Дніпра має присмак карамелі, кавуна, вишні та дитинства. Хлопчик продає льодяники. Цукерки готує разом із татом. Загалом школяр вторгував понад 17 тис грн. Частину перерахували на «Армію дронів», решту – у різні благодійні фонди.

«Ми вирішили підтримувати ЗСУ. І у наших захисників стало ще більше перемог на полі бою. Виходить, що наші гроші допомагають», – радіє юний благодійник Ігор.

Тато другокласника каже, син переживав, як же він торгуватиме смаколиками під час навчання. Втім хлопчик щодня знаходить на волонтерство 1-2 години.

Часто заради помочі військовим діти готові відкласти здійснення своїх мрій. Школяр Ерік збирав гроші на подорож до Єгипту. Замість поїздки на курорт, хлопчик пожертвував накопичені 3 тис грн військовим.

Передав гроші з власної скарбнички для армії і маленький Матвій. 9-річний Святик продав свої іграшки, щоб допомогти ЗСУ. А 8-річний Тимофій заробив для бійців понад 25 тис грн на власноруч сплетених браслетах.

Маленькі патріоти щодня допомагають кувати велику перемогу. А значить, впевнені їхні батьки, все буде добре.