Більшість криворізьких Пунктів незламності облаштували у навчальних закладах. Всередині – усе необхідне на випадок відключення електрики, води, теплопостачання. Аби люди могли зігрітися, зарядити гаджети.

Пункти забезпечені генераторами, тепловими гарматами, засобами гігієни, аптечками, запасом палива, води. Є чай, кава, цукор, печиво. Можна підзарядити телефон, ноутбук або планшет.

Локацію незламності в одній зі шкіл Металургійного району Кривого Рогу облаштували в укритті. Окрім генератора тут ще є дрова і буржуйка.

Пеленальний стіл, підгузки, вологі серветки. Аби мами з немовлятами себе комфортно почували.

Пункт цілодобовий. У ньому позмінно чергують працівники навчального закладу.

«Нікого не залишимо. Всіх гостинно привітаємо, зігріємо, пригостимо», – запевнила заступниця директора навчального закладу Олена.

Переселенка Тетяна – з Херсонської області. Виїхала разом із мамою. Каже, мусили евакуюватися. Почалися обстріли, стало дуже страшно. Вже декілька днів мешкають у Кривому Розі.

«Пункти незламності вкрай потрібні. Це осередки світла, тепла, затишку. Допоможуть нам пережити лихі часи. Ворогу нічого не вдасться. Ми нескоримі», – сказала Тетяна.

До сотні людей одночасно може прийняти Пункт незламності в одній з гімназій Центрально-Міського району.

Там окрім стандартного набору облаштували спальні місця.

Потурбувалися й про найменших. Є дитяче ліжечко і навіть візок.

«Наш пункт незламних, у місті нескорених, у країні непереможних. Протримаємося цю зиму. А далі весна даруватиме тепло і надію», – розповіла в.о. директора навчального закладу, у якому облаштували Пункт незламності Тетяна.

Працівники ДСНС розгортають мобільні Пункти незламності.

У затишному наметі – комфортно.

Є ліжка, обігрівачі. Рятувальники мають радіозв’язок, на випадок якщо пропаде мобільний.

«Комунальники й енергетики повертають людям світло, тепло, воду. Але ми напоготові», – сказав начальник Криворізького районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Олег Січкарук.

Адреси Пунктів незламності можна дізнатися на сайті Дніпропетровської ОВА або державному порталі nezlamnist.gov.ua.