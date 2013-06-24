1 січня завершився перехідний період упровадження реформи шкільного харчування. Ідеться про оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт.

«Держпродспоживслужба контролюватиме впровадження нових норм та дотримання санітарних норм у закладах освіти. Ця реформа дуже важлива, адже її підсумки стосуються кожного з нас через здоров’я наших дітей», — зазначила голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька.

Оновлене меню шкільних їдалень містить 160 страв. Усі шкільні заклади з 1 січня 2022 року зобов’язані: зменшити кількість цукру у 2—2,5 раза — до 7,5 г на один прийом їжі; збільшити кількість фруктів до 100 г на один прийом їжі; відповідно зменшити й кількість хліба з 60—80 г до 30—50 г.

Буде збільшено кількість м’яса птиці так, щоб протягом п’ятиденного робочого тижня за одноразового харчування забезпечити дві порції м’яса по 70 г , 100 г або 120 г кожна залежно від віку дітей; збільшити кількість молочних продуктів під час формування меню.

Щодо особливості продуктів, то близько 75% їх у їдальнях має бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Картоплю як окрему страву можна пропонувати не більш як двічі на тиждень у разі п’ятиденного перебування в школі або не більш як тричі на тиждень у разі 6—7-денного перебування. Овочі слід відварювати, щоб унеможливити приготування салатів наступного дня. А заправлятимуть їх безпосередньо перед подачею, повідомляє пресслужба відомства.

Перевагу надаватимуть продуктам із вищим вмістом харчових волокон (наприклад, обиратимуть гречку замість рису). Переважатимуть цільнозернові хлібобулочні вироби з високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння. М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) якомога частіше комбінуватимуть з овочевими гарнірами чи салатами.

Насичені жири, зокрема вершкове масло, має становити не більш як 10% загальної кількості калорій. У стравах можуть бути очищені горіхи або насіння. Але про це слід вказувати в меню, щоб діти з харчовими алергіями знали про це. Горіхи або насіння можна пропонувати в окремій упаковці, але без глазурі й додавання цукру.

Сніданок, обід і вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних або кисломолочних продуктів. Плавленому сиру — зась. Йодовану сіль використовуватимуть лише для приготування їжі.

Під заборону підпадають соуси й майонези, крім кетчупу з високим вмістом томатів на 100 грамів продукту. Питна вода має бути доступною завжди під час їжі, сік можна пропонувати в обмеженій кількості й без додавання цукру й підсолоджувачів.

У шкільних буфетах заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру, солі, консервантів, барвників, ароматизаторів, газовані напої, зокрема солодкі, м’ясні та рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, непастеризовані соки й молочні продукти, каву і гриби.