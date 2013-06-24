На порталі «Дія» вже можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Весь процес триває менш як 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України, старші за 18 років, які мають електронний підпис.

Щоб подати заяву про шлюб у «Дії», потрібно: авторизуватися на порталі «Дія» та перейти в розділ «Сім’я», обрати послугу «Заява про шлюб», заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги, сплатити адміністративний збір, підписати заяву електронним підписом.

Далі партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися в кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.

Обраний ДРАЦС надішле результат розгляду заяви та деталі щодо церемонії на електронну пошту. Залишається з’явитися у ДРАЦС у день одруження.

Мінцифри повідомляє, що послугу реалізують спільно з Міністерством юстиції за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.