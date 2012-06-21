У жовтні цього року Міністерство у справах ветеранів інтегрує посвідчення УБД в «Дію». Про це повідомив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук під час зустрічі Veteran Public Talk, що відбулася у київському ветеранському просторі Veteran Hub.

«У додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими ми опікуємося. Це буде початком і інструментом для подальших сервісів. Мінветеранів розробляє концепцію і опрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка, який буде реалізовано за допомогою сервісу «Дія», — розповів Володимир Левчук.

Він зазначив, що Мінветеранів працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка надасть захисникам України рівні можливості незалежно від географії проживання для започаткування власного бізнесу, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.