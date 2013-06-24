Інформацію про бустерну дозу вакцинації проти COVID-19 відучора буде відображено в міжнародному сертифікаті. Після її отримання треба наново згенерувати сертифікати в «Дії». Після оновлення там висвітиться «третя доза» й змінений термін чинності сертифіката — 270 днів.

«Алгоритм генерування залишився без змін: у застосунку обираєте розділ «Послуги», пункт «COVID-сертифікати» й документ, який вам необхідний. За кілька кліків і кілька хвилин отримуєте оновлений сертифікат. Без поїздок, довгого очікування та контактів з людьми», — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На програму «єПідтримка» у держбюджеті закладено 3 мільярди гривень. Цього достатньо для виплати 500 гривень громадянам, які вакцинувалися бустерною дозою і зробили заявку на отримання грошей. Коштів у держбюджеті достатньо для таких виплат, і їх одержать абсолютно всі, хто отримав третю бустерну дозу та має відповідний сертифікат у мобільному застосунку «Дія». У разі більшої кількості заявок Мінфін ініціюватиме зміни до держбюджету-2022.