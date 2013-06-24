Проєкт «Дія»отримав дві нагороди британської премії D&AD Awards.
Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.
«Нова перемога бренду «Дія» — щойно отримали дві нагороди на всесвітньо відомій британській премії у сфері дизайну та реклами D&AD Awards", - написав Федоров.
Зазначається, що проєкт став найкращим у категорії Local Solution та Digital Design.
За словами Федорова, журі конкурсу "високо оцінило кейс, як один застосунок змінює життя цілої країни".
«Уже 2,5 роки ми трансформовуємо філософію державних послуг. Щоб замість нескінченної бюрократії все було декілька кліків у смартфоні», - наголосив він.
Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Дія.City» увійшов у шортлист преміїEmerging Europe Awards 2022.