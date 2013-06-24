Кабінет Міністрів схвалив постанову щодо спрощення процедури надання дозволу на виїзд дитини за межі України. Відповідно до нововведень, буде реалізовано можливість надання згоди одного з батьків на тимчасовий виїзд за межі України дитини в супроводі другого з батьків з використанням мобільного додатка порталу «Дія» та накладанням на відповідну заяву кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»).

«На сьогодні оформлення згоди батьків виключно через нотаріальне засвідчення справжності підпису на відповідній заяві спричиняє проблемні ситуації, зумовлені випадками, коли другий із батьків погоджується на виїзд, але не має можливості оперативно оформити заяву, наприклад, внаслідок перебування за межами України чи на тимчасово окупованій території. Іноді немає об’єктивної можливості не лише отримати відповідну згоду, а навіть звернутися до нього з проханням про її отримання. Крім того, таке оформлення потребує зусиль, коштів і часу», — зазначив заступник міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

З огляду на це, за його словами, в сучасних умовах для мінімізації незручностей та пришвидшення відповідних процесів цілком обґрунтованим буде забезпечення можливості надання такої згоди в електронній формі. Саме тому Мін’юст ініціював розроблення постанови «Про реалізацію експериментального проекту щодо надання згоди одного з батьків на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, у супроводі другого з батьків у формі заяви, сформованої засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг».

Експериментальний проєкт координуватиме Міністерство юстиції, а реалізовуватимуть його у взаємодії з Міністерством цифрової трансформації та Державною прикордонною службою. Для реалізації проєкту передбачено залучити кошти міжнародної технічної допомоги. Протягом восьми місяців з дня набрання чинності постанови планують забезпечити технічну можливість для формування заяви.

Оформити згоду на виїзд дитини в електронній формі зможуть батьки, які мають паспорт громадянина України у формі ID-картки або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, сформований засобами Єдиного державного демографічного реєстру, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Формування заяви буде безоплатним.

Проте якщо немає відповідних документів або технічної можливості формування заяви засобами порталу «Дія», зберігається класичний спосіб оформлення згоди на виїзд у нотаріуса.

Мін’юст звертає увагу, що ухвалення цієї постанови жодним чином не зачіпає реалізацію громадянами права на вільний виїзд в особливий період (під час воєнного стану) в частині виїзду дітей за межі України без отримання згоди.