Українці, які через повномасштабну війну покинули власні домівки чи повернулися в деокуповані регіони, мають змогу знову отримувати консультації через гарячу лінію віртуального центру «Дія.Бізнес».

Фахівці центру надають консультації за трьома напрямами: бізнес-питання (заснування чи релокейт бізнесу); загальні юридичні питання внутрішньо переміщених осіб (ВПО); працевлаштування.

«За перший етап роботи віртуальний центр «Дія.Бізнес» надав українцям понад 14 000 консультацій та отримав 95% позитивних відгуків користувачів. Саме тому ми вирішили, що другий етап роботи необхідний, оскільки майже 5 мільйонів українців повернулися з-за кордону і потребують консультацій щодо адаптації до нових умов життя», — зазначає заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Скористатися послугами віртуального центру можуть усі громадяни України, зокрема вимушено переміщені особи та представники релокованого бізнесу. Отримати безплатну консультацію можна з 8:00 до 18:00 за номером телефону: 0-800-333-183. Також працюватиме чат-бот, який допоможе отримати відповіді на будь-які запитання та сформує індивідуальну дорожню карту.