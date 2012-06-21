Не всі яйця допомагають позбутися від холестерину, багато сприяють його збільшенню. Дієтологи довели, що яйця вважаються не тільки дієтичної їжею, а й корисною. Але як і будь-який інший корисний продукт хороший лише в помірних кількостях. Наприклад, курячі яйця є скрізь, але їх треба вживати не більше чотирьох в день, якщо дотримуватися цього раціону, то холестерин не тільки буде залишатися в нормі, але і відсоток його зростання значно знизиться.
Перепелині яйця не менш корисні, ніж курячі, у них є багато корисних вітамінів. Їх варто вживати не більше шести в день дорослій людині, а дитині досить чотирьох.
Гусячі і качині – відрізняються. На продовольчих ринках їх складніше знайти, але вживання більше двох яєць веде до розвитку холестерину через те, що яйця дуже жирні.
Індичі яйця теж не дуже корисні. Наприклад, у Туреччині їх вживають в їжу набагато більше ніж курячі, тому що вони дуже схожі за своїми якостями. Протягом дня їх потрібно вживатине більше трьох.
Експерти кажуть, що яйця повинні бути в раціоні, вони допомагають стабілізувати холестерин, але у великих кількостях через свою жирність можуть привести до його збільшення, тому не варто переборщувати з цією їжею.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»