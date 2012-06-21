Уряд частково знизить тарифи на електроенергію для українців. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, знизять до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн), повідомив прем'єр. Заявив, що зниження тарифів відбудеться за ініціативи Президента Володимира Зеленського.

В той же час, для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" із 2 до 8 серпня зросла на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год. Зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари й послуги.