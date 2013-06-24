Україна планує на початку 2023 року впровадити ринок біометану та готується наповнити ним газові мережі. Власники біогазових станцій отримають можливість продавати біометан на внутрішньому ринку, але як природний газ. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Нагадаємо, що диверсифікація джерел енергопостачання та зменшення залежності від імпорту енергоносіїв є загальносвітовим трендом. Одним із таких джерел являється, зокрема виробництво біогазу, сировиною якого є відходи аграрного сектору. Торік було прийнято відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва біометану».

Проте для того, щоб українські компанії змогли експортувати біометан, вони мають пройти міжнародну сертифікацію сталого розвитку та викидів парникових газів – ISCC.

Ознайомитися із поняттям ISCC можна за посиланням ISCC EU 201 System Basics (iscc-system.org).

Прочитати про вимоги щодо простежуваності (враховують вимоги до біогазових та біометанових заводів) можна тут: ISCC EU 203 Traceability and Chain of Custody (iscc-system.org).

А також дізнатися про вимоги щодо викидів парникових газів, враховують вимоги до біогазових та біометанових заводів, тут: ISCC EU 205 Greenhouse Gas Emissions (iscc-system.org).

Днями «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» проведе вебінар: «ISCC EU основні вимоги» із можливістю написання тесту і отримання сертифікату. Анонс та деталі вебінару будуть опубліковані на сайті Мінагрополітики.