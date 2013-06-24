 Вчора, 18 жовтня у світі відзначають День фармацевта. Працівники аптек мужньо продовжують свою щоденну працю і під час карантину, і у воєнний стан. 

Для тих, хто виготовляє, доставляє та продає ліки, ділимось добіркою держпослуг у відповідній сфері на Гіді. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Виробництво лікарських засобів:

  • Висновок щодо відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики
  • Ліцензія на виробництво лікарських засобів
  • Переоформлення ліцензії на виробництво лікарських засобів
  • Розширення промислового виробництва лікарських засобів
  • Переоформлення ліцензії на виробництво лікарських засобів в умовах аптеки

Імпорт лікарських засобів:

  • Розширення імпорту лікарських засобів
  • Висновок про якість ввезених лікарських засобів
  • Звуження здійснення імпорту лікарських засобів
  • Анулювання ліцензії на імпорт лікарських засобів

Реалізація лікарських засобів:

  • Сертифікація на відповідність вимогам належної практики дистрибуції лікарських засобів