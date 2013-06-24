Вчора, 18 жовтня у світі відзначають День фармацевта. Працівники аптек мужньо продовжують свою щоденну працю і під час карантину, і у воєнний стан.
Для тих, хто виготовляє, доставляє та продає ліки, ділимось добіркою держпослуг у відповідній сфері на Гіді. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
Виробництво лікарських засобів:
- Висновок щодо відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики
- Ліцензія на виробництво лікарських засобів
- Переоформлення ліцензії на виробництво лікарських засобів
- Розширення промислового виробництва лікарських засобів
- Переоформлення ліцензії на виробництво лікарських засобів в умовах аптеки
Імпорт лікарських засобів:
- Розширення імпорту лікарських засобів
- Висновок про якість ввезених лікарських засобів
- Звуження здійснення імпорту лікарських засобів
- Анулювання ліцензії на імпорт лікарських засобів
Реалізація лікарських засобів:
- Сертифікація на відповідність вимогам належної практики дистрибуції лікарських засобів