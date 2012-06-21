«У селах нашої громади, що належать до третьої чорнобильської зони, діти не отримували гарячих обідів із січня й до завершення навчального року. Хоч держава гарантує їм таке харчування й передбачає на це чималі кошти, в реаліях маємо таке: якщо на шкільний обід для кожної дитини передбачено 40 гривень, то компенсація за нього становить лише… 8. Та й її батьки отримують із запізненням. Ось і обурюються: навіщо нам ці копійки, так би мовити, ще й заднім числом, коли діти все одно голодні?»