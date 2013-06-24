Після звільнення Херсона ворог посилив обстріли міста. Для того, щоб мешканці могли убезпечити себе, створено електронну мапу бомбосховищ. Про це повідомляє Урядовий портал.

Знайти найближче з них можна за посиланням. Також там вказані адреси «Пунктів незламності», розгорнутих на Херсонщині. Це спеціально облаштовані місця, до яких можна прийти зігрітися, підзарядити свої гаджети та скористатися інтернетом.

ВАЖЛИВО! Визначте розташовані найближче до вас сховища завчасно й під час небезпеки негайно прямуйте туди.

Мінреінтеграції нагадує, евакуйовані херсонці можуть отримати гуманітарну допомогу в інших містах України.