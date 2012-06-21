Для отримання додаткової виплати у розмірі 2 тисяч гривень на дітей із малозабезпечених багатодітних родин батькам не потрібно подавати жодних звернень і оформляти додаткові документи.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

«За ініціативи Президента Володимира Зеленського уряд цього тижня схвалив рішення про виплату 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років. Жодного звернення подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення», - написав він.

Загалом, як нагадав Шмигаль, до початку нового навчального року 145 тисяч дітей з малозабезпечених багатодітних родин отримають додаткові виплати у розмірі 2 тис. грн. Ці кошти допоможуть сім’ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі, зазначив він.

За даними Дениса Шмигаля, загальний розмір цієї програми - 290 млн грн.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 4 серпня ухвалив рішення про направлення коштів для виплат дітям з багатодітних малозабезпечених родин.

Допомогу в розмірі 2 тис. грн виплатять дітям багатодітної малозабезпеченої родини, які станом на 1 серпня досягли віку 6-18 років.