В Україні 300 тис. кв. м території потребує розмінування, на очищення території піде орієнтовно 5-7 років.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ України Мері Акопян., яку вона зробила у п'ятницю під час першого засідання створеного в Україні Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування

Вона повідомила, що з першого дня війни РФ на території України підрозділи МВС проводять заходи щодо виявлення вибухонебезпечних предметів та їх знешкодження. За словами заступника голови МВС, після одного дня ведення бойових дій потрібно 30 днів на очищення територій.

«Сьогодні 86-й день... війна ще триває і у нас 300 тис. кв. м, які треба розмінувати. Орієнтовно йдеться про те, що нам потрібно 5-7 років для розмінування», - сказала вона.

У цьому контексті Акопян зазначила, що Україна розуміє всі загрози та виклики та працює з міжнародними співтовариством і партнерами для того, щоб зробити ефективнішим процес очищення території України. За її словами, переговори тривають і у двосторонніх, і у багатосторонніх форматах, необхідність розгортання в Україні протимінної місії очевидна.

Вона наголосила, що завданнями Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування будуть координація та планування всіх заходів, контроль за станом забруднення ділянок.

За її словами, до складу координаційного центру належать представники всіх департаментів МВС, а також міжнародних організацій: Програми розвитку ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, координатори проєктів ОБСЄ. Логотипом координаційного центру став уже відомий в Україні та за її межами символ розмінування пес Патрон.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква зазначив, що гуманітарне розмінування є дуже важливою місією і Україні в цьому не досягти успіху без допомоги міжнародних партнерів. Він зазначив, що президент під час переговорів з іноземними лідерами завжди наголошує на важливості питання гуманітарного розмінування.

«Деякі країни вже реагують і підтримують нас», - сказав він, зазначивши, що йдеться про Францію, Канаду, Фінляндію, Швейцарію, Швецію, Чехію та інші країни.

Заступник голови ДСНС Дмитро Бондар зазначив, що з 300 тис. кв. м територій, які потребують розмінування, 19 тис. - це водна територія акваторії водойм, річок, морів.

Він наголосив, що після деокупації низки регіонів України було розроблено алгоритм розмінування території і щодня підрозділи ДСНС знешкоджують близько 5 тис. вибухонебезпечних предметів.

В установчому засіданні координаційного центру в режимі онлайн взяли участь голови обласних військових адміністрацій звільнених територій.

Так, за словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, вже після деокупації в області загинули три особи і понад 10 травмовані від вибухів.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус наголосив, що створення такого центру є вкрай важливим і пріоритетами у процесі очищення території мають стати об'єкти критичної інфраструктури, а також поля для забезпечення посівних робіт.

Представник Програми розвитку ООН, у свою чергу, зазначив, що робота координаційного центру стане початком масштабнішої програми з очищення території України, що сприятиме поверненню українців додому та поверненню до нормального життя.

Серед основних напрямів підтримки з боку ПРООН він назвав підготовку у сфері протимінної діяльності, забезпечення обладнанням і технікою, взаємодію з центрами розмінування.

У свою чергу заступник голови МВС пояснила, що міжнародні організації можуть долучатися до діяльності координаційного центру.

«Платформа відкрита до будь-яких нових учасників… кожен із учасників має бути сертифікований», - сказала вона.