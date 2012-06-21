У Тернополі в Українському домі «Перемога» можна було ознайомитися з колекцією флористичних екокостюмів «Щаслива українська родина». Її авторка — Наталія Пташник, майстриня виробничого навчання місцевого вищого професійного училища сфери послуг і туризму. Добірка вбрання зацікавила відвідувачів. Складається вона з 14 костюмів. Створювали її для чотирьох сімей в одному тематичному мотиві та орнаменті.
Колекцію виконано на основі мішковини з використанням рослинних матеріалів: моху, бересту, кори сосни, вільхових та соснових шишок, шкарлупи горіхів тощо. Допомагали Наталі Пташник втілювати її творчий задум цьогорічні випускники училища за професією «флорист». Узяли ідею створення костюмів ще з Київської Русі, скористалися моделями крою сукні, рукавів і відповідно до них подбали про головні убори у вигляді корон, шапок, пов’язок. Доповнило образ взуття.
Крім жіночого вбрання під старовину, є й костюми чоловічі, певною мірою з гуцульськими мотивами. Гарний піджачок і штани пошили для хлопчиків. Дівчаткам підготували прекрасну сукню з розрізом на спині, аби практичніше її вдягати.
Проте ця колекція не для повсякденного вжитку, а виставкова. Один з найважчих її костюмів важить майже 6 кілограмів. Цю добірку екоодягу створювали півроку. Ознайомитися з нею встигли вже не лише тернополільці. Виставляли її у старовинному замку в селищі Чинадійово на Закарпатті. На Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2019» у Києві колекція флористичних екокостюмів «Щаслива українська родина» здобула золоту медаль.
Нині осінь, і майбутні флористи після занять виходять на природу, збирають жолуді, шишки, кору, листя, мох. Їх висушують, щоб використати у нових творчих роботах. Наталія Пташник з учнями працює над втіленням задуму з оформлення інтер’єру фотозони саме із природного матеріалу.