Українські підприємці до кінця війни безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

«Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними», - зазначив Федоров.

Він подякував Google за регулярну допомогу та підтримку України і нагадав, що раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл та 15 млн доларів на допомогу Україні.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації розпочалонабір шкіл для проєкту IT Generation.