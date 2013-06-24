У межах національного проекту «Ноутбук кожному вчителю» Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації придбано 62 674 ноутбуки для ЗЗСО, в яких працюють 191 380 вчителів і навчаються 2 513 273 учні. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет на підставі офіційних звітів усіх областей щодо закупівлі ноутбуків.

«Спільними зусиллями за короткий проміжок часу нам вдалося не просто забезпечити комп’ютерною технікою чимало вчителів, а й перевиконати план. Я впевнений, що це лише початок. Працюємо далі заради розбудови якісної системи освіти та створення гідних умов праці освітянам», – наголосив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Під час реалізації програми досягнуто співвідношення 1 ноутбук на 1 педагогічного працівника, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів №403 від 21 квітня 2021 року.

За планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області та 10 районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей.

Із виділених 980 млн грн субвенції касових видатків здійснено на 860 млн грн. Економія склала 107 837 100 грн, 73 млн з яких спрямовано на придбання автобусів і обладнання вбиралень у школах, а майже 35 млн грн повернуто до бюджету.

Співфінансування з місцевих бюджетів склало 243 208 800 грн, із яких 14 400 900 не були освоєні та теж повернуті до бюджету.

Подивитись, як ОДА використовували кошти та за яку ціну купували техніку, можна за допомогою дашборда. Також на ньому можна відслідкувати кількість закуплених ноутбуків по кожній області та районам міста Києва.

Команди Мінцифри, МОН та ДКІБ СБУ зробили процес закупівлі ноутбуків для вчителів максимально прозорим. У регіонах цей процес допомагали координувати директори обласних департаментів освіти і науки, а також заступники голів ОДА з цифрової трансформації (CDTO).

Нагадаємо, 1 вересня 2022 року розпочнеться пілотування проекту оновлення змісту, освітніх ресурсів і підходів до навчання інформатики в школах. Його реалізовуватимуть Міністерство освіти і науки, Міністерство цифрової трансформації та проект EU4DigitalUA.