Наприкінці серпня Міністерство культури та інформаційної політики спільно з телеком-оператором Vodafone Україна презентували проєкт «Збережіть українську культуру» спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам'яток культурної спадщини в Україні.

Одним із таких об’єктів, які знищили росіяни і який тепер потребує відновлення, є Садиба Кеніга, збудована у 1726 році – комплексна пам'ятка історії та архітектури національного значення в Тростянці Сумської області.

З часів будівництва в палаці збереглися дубові сходи на другий поверх та танцювальна зала. З 22 вересня 2007 року тут було відкрито картинну галерею. До 24 лютого 2022 року постійно відбувалися вечори класичної музики, шлюбні обряди, виставки картин, презентації книг тощо.

Одна з будівель комплексу «Круглий двір» – головна пам'ятка Тростянця. Це овальна конструкція з чотирма баштами, поєднує елементи готики та українського бароко. Споруда схожа на фортецю – вважається, що саме нею вона мала бути за задумом. В одній з башт нібито розташовувався колодязь, а в іншій зберігалися запаси їжі та смоли на випадок облоги.

«Круглий двір» жодного разу не використовувався за військовим призначенням. Фортецю пристосували для господарських потреб, зокрема, тримали там коней. А в часи князя Голіцина проводили театральні та циркові вистави.

Відступаючи від Сумщини, армія рф підпалила головну будівлю садиби. Окрім того, внаслідок обстрілу постраждало праве крило будівлі, де перебувала краєзнавча експозиція.

Музейні фонди, на щастя, не постраждали, утім, для відновлення музею необхідно 67,2 мільйона гривень. Ця сума «непосильна» для Сумщини, але є можливою, якщо до її збору долучиться кожен із нас.