Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік обговорив із заступницею міністра туризму та пам'яток старовини Арабської Республіки Єгипет Гадою Шалябі створення україномовної «гарячої лінії» для українських туристів задля допомоги в екстрених випадках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, під час зустрічі співрозмовники наголосили на високому рівні двосторонньої взаємодії України та Єгипту у галузі туризму, обговорили поліпшення умов відпочинку українців на єгипетських курортах.

Заступники міністрів приділили особливу увагу створенню в Єгипті україномовної «гарячої лінії» для українських туристів задля допомоги в екстрених випадках, зокрема в разі потреби госпіталізації або лікування від COVID-19.

Вони також обговорили збільшення обсягів українського контенту у культурно-розважальних заходах на єгипетських курортах.

Шалябі позитивно оцінила динаміку зростання кількості туристів з України впродовж останніх років. Вона також наголосила на зусиллях єгипетської влади для створення в країні належних умов відпочинку під час пандемії COVID-19.

У цьому контексті сторони обговорили перспективи взаємного визнання документів про вакцинацію від COVID-19.

Крім того, Сенік підтвердив зацікавленість України і надалі поглиблювати партнерство з Єгиптом, зокрема в економічній та інвестиційній сферах.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, Єгипет залишається одним із ключових торговельних партнерів України. За результатами 2020 року Єгипет посів 1-е місце серед країн Африки та Арабського світу за обсягом товарообігу, який становив $1,70 млрд, за 4 місяці 2021 року – $588,9 млн.