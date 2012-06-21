Міністерство культури та інформаційної політики, Український культурний фонд та Асоціація інноваційної та цифрової освіти презентували Національний онлайн-проєкт з вивчення та тестування рівнів володіння українською мовою, приурочений до 30-річчя Незалежності України.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на пресконференції в Укрінформі.

"Платформа доступна 24/7 для усіх громадян України і тих, хто готовий протестувати своє знання української мови. Цим порталом вже можна користуватися. Відтепер протестувати себе можете завжди у зручний для вас час", - сказав Ткаченко.

Як зазначив відомий психолінгвіст та поліглот, автор наймасовішого освітнього проєкту України «Lingva Skills» Віталій Зубков, пройти тестування щодо рівня володіння українською мовою можна на сайті www.moyamova.in.ua. "У нас побудовано усе досить просто. І виглядає все досить просто. Але виконати ці завдання можна тільки якщо ти реально відчуваєш, як мова працює", - підкреслив він.

Тест має унікальний алгоритм, який базується на адаптивності, що скорочує час проходження до 20-30 хвилин. Він створений відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тестування можна проходити безліч разів, але після тестування розробники порталу радять пройти мультимедійний онлайн-курс "Сучасна українська мова", який допоможе опанувати нові правила граматики, що набрати чинності у 2021 році, подолати мовний бар'єр, позбутися суржику та русизмів.

Виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав звернула увагу на те, що на сайті для навчання доступні онлайн-ресурси, офлайн-ресурси, мобільні додатки, довідники та проєкти з вивчення української мови для іноземців. Тут також є можливість запропонувати власний проєкт. "Всі проєкти, які зібрані на цьому порталі, є безкоштовними. Тобто, ми просто зібрали в одному місці зручно, розсортували. Кожен українець на цьому порталі знайти для себе той сервіс, який більше полюбить, або можливо усі по трошки буде проходити", - додала вона.

Марія Богуслав додала, що проєкт готували дуже ретельно упродовж декількох місяців. Він діятиме доти, доки буде цікавий користувачам.

Якщо ж йдеться про тестування, наголосив Зубков, матеріалу вистачить на тривалий час. "Наш контент протримається набагато більше, ніж зазвичай. Бо для ЗНО розробляють контент кожного року, а нам це буде не потрібно. Я думаю, що років на 5 вистачить нам контенту", - сказав він.

Міністр культури та інформаційної політики має намір особисто взяти участь у цьому тестуванні. "Пройду тест і напишу відгук", - пообіцяв Ткаченко.

Він також наголосив, що МКІП планує надалі активно працювати у напрямку популяризації української мови. "Тут інструментів існує достатньо багато. І це не тільки курс офлайн чи онлайн. Це збільшення продукту українською мовою, як аудіального, так і візуального, це просування українських творів, підтримка українських авторів, в тому числі через промоцію стратегії читання . Таких інструментів чимало", - сказав Ткаченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 19 травня схвалив Концепцію Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. Програма, зокрема, передбачає зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів її захисту, розвитку та популяризації; обов’язкове використання державної мови працівниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов’язків, недопущення її дискримінації. Також передбачено реалізацію мотивуючих проєктів з вивчення, навчання та спілкування українською мовою для громадян України; відкриття мережі курсів з вивчення української мови (в тому числі дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, зокрема на безоплатній основі. Йдеться й про покращення якості викладання державної мови в закладах освіти; запровадження іспиту на рівень володіння державною мовою, у тому числі сертифікаційного іспиту з української мови для іноземців, які виявили бажання її вивчати.

Програма передбачає підтримку та популяризацію української мови за кордоном; сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови. Планується розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів; підтримка інновацій та розвиток сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі, зокрема стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу.

Програмою передбачено підтримку книговидавничої справи, сприяння запровадженню освітніх теле- та радіопрограм, відкритих онлайн-курсів з української історії та культури.