Аграрії цього року зібрали 19,2 мільйона тонн пшениці, що більш ніж удвічі перевищує обсяги річного внутрішнього споживання. Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на пресконференції в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Наше внутрішнє споживання двох типів пшениці — фуражної і продовольчої — становить близько 7,5—8 мільйонів тонн за рік. Тобто в цей час у нас зібрано вдвічі більше, ніж наша річна потреба. Тому жодної загрози дефіциту немає», — наголосив він.

Тарас Висоцький зазначив, що збирання пшениці в Україні вже завершено. Загалом аграрії намолотили приблизно 19,2 мільйона тонн пшениці із середньою врожайністю понад 40 центнерів з гектара. Окрім пшениці, завершено збирання ячменю, якого намолочено 5,5 мільйона тонн. Внутрішнє споживання цієї культури становить близько 2,5—3 мільйони тонн, додав посадовець. Також завершено збирання озимого ріпаку, якого намолочено 3,1 мільйона тонн.