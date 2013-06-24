Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 2/3 українського зерна, який наша держава вже відправила через «зерновий коридор» до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Про це повідомляє преццентр МЗС.

«Буквально зараз черговий корабель з українським зерном дістався берегів Африки біля Судану. Загалом дві третини відправлених кораблів спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу. Відновлення українського продовольчого експорту через «зерновий коридор» позитивно вплинуло на зниження цін на ринку продовольства. Це важливо для пом’якшення наслідків продовольчої кризи, особливо для найвразливіших країн. В серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%. Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності», - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр зауважив, що з початку роботи «коридору» кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС.

Дмитро Кулеба нагадав, що єдиною причиною поглиблення світової продовольчої кризи цьогоріч була і залишається розв’язана Росією загарбницька війна, в ході якої держава-агресор заблокувала українські морські порти, цілеспрямовано знищує сільгосподарську інфраструктуру та логістику. Він наголосив, що Україна як один з гарантів світової продовольчої безпеки докладає максимум зусиль для забезпечення експорту, а Росія несе повну відповідальність за подальше функціонування «зернового коридору».

Міністр звернув увагу на те, що Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності «зернового коридору», готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів «зернової» ініціативи. Він закликав партнерів до консолідованого тиску на Росію з метою припинення її голодних ігор зі світом, та повного виконання нею зобов’язань згідно з домовленостями. Дмитро Кулеба також закликав країни-реципієнти української сільськогосподарської продукції вимагати від Росії не перешкоджати функціонуванню «зернового коридору» та продовжити його дію.

Довідково: 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».