15 липня в МЗС відбулася перша зустріч Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби із почесними консулами іноземних держав, акредитованими в Україні. У заході взяли участь 62 почесні консули із 39 країн.

“Інститут почесних консулів відіграє важливу роль в підтримці міждержавного діалогу, сприяє розвитку торговельних, економічних, культурних, наукових, туристичних та інших зв’язків. МЗС України готове надавати всіляке сприяння діяльності почесних консулів на благо України та її партнерів”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Він запропонував створити Раду почесних консулів іноземних держав при МЗС України, аби посилити практичну взаємодію українських дипломатів та почесних консулів. Він також зауважив, що пріоритетними напрямами роботи мають залишатися відкриття нових ринків для української продукції, залучення іноземних інвестицій, створення нових робочих місць в Україні.

Міністр також розповів про очікувані зміни до чинної нормативно-правової бази для поліпшення діяльності почесних консулів іноземних держав в Україні. За його словами, ближчим часом має бути затверджене нове Положення про почесних (нештатних) консулів іноземних держав та консульські установи, що очолюються такими консулами.

Під час зустрічі глава МЗС України приділив окрему увагу збільшенню обсягів торгівлі з країнами Африки та започаткуванню спільних українсько-африканських економічних проектів.

ДОВІДКА "УК"

В Україні функціонує 116 почесних консульських установ, які очолюють як громадяни України, так і іноземці. Нині спостерігається тенденція до зростання зацікавленості держав у використанні інституту нештатних консульських посадових осіб для налагодження та розширення двостороннього співробітництва з Україною. Так, за І півріччя 2021 року в Україні було започатковано діяльність 7-ми почесних консульств, нині триває процес погодження започаткування ще 10 таких установ.