Міністерство закордонних справ України активно працює над підготовкою другого саміту Міжнародної Кримської платформи 23 серпня та щодня отримує підтвердження від країн-партнерів про їхню участь у заході. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у понеділок, 8 серпня, в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Зарано розкривати всі карти, ми в процесі. Але можу сказати, що нові підтвердження від країн про те, що вони приєднаються до саміту, надходять щодня», — розповів Міністр.

Дмитро Кулеба підкреслив, що найважливішим є факт проведення саміту Кримської платформи, навіть у форматі онлайн та попри умови війни.

«Сигнал, який ми надсилаємо світові проведенням цього саміту, дуже простий: за будь-яких обставин, Україна ніколи, за жодних умов, не забуде про жодну свою окуповану територію, зокрема про Крим», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив, що другий саміт Міжнародної Кримської платформи відбудеться у форматі онлайн 23 серпня 2022 року.