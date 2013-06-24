24 липня в Гуанчжоу, КНР, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств України та Китаю відбулася в розвиток контактів між Президентом Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.

“Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою”, про це зазначив Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою.

Міністр Кулеба наголосив, що “російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави”.

Міністр окремо поінформував колегу про результати Саміту миру в Швейцарії та розʼяснив логіку подальших кроків у впровадженні Формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії.

Дмитро Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається.

У ході переговорів сторони також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного.

Дмитро Кулеба нагадав, що нещодавно Україна розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу і це рішення є незворотним. “Пропоную сьогодні обговорити наші двосторонні відносини зокрема через призму майбутнього членства України в ЄС та відносин Китаю з Європою”, - зазначив глава української дипломатії.

Глава МЗС України підкреслив, що “російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України. Вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин, і зокрема розвитку торгівлі між Китаєм та Європою”.