14 лютого на базі Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України розпочинається комплексний чотириденний навчальний онлайн-курс для дипломатів із країн Африки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Підготовка африканських дипломатичних кадрів відбувається на виконання домовленостей, досягнутих під час першого в історії турне міністра закордонних справ України країнами Африки в жовтні 2022 року.

“Під час мого турне наші африканські партнери виявили неабиякий інтерес у вивченні українського дипломатичного досвіду. За рік протидії повномасштабному вторгненню Росії Україна зарекомендувала себе як беззаперечний міжнародних лідер в сферах комунікацій, публічної дипломатії, боротьби із дезінформацією та антикризового реагування. Навчальний курс, який розробило МЗС України, продовжить ренесанс відносин України та країн Африки, а також стане нашим практичним внеском в зміцнення стійкості країн Африканського континенту”, - розповів Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У рамках курсу «Безпека та дипломатія у воєнний час. Український досвід» понад 200 дипломатів із таких країн, як Нігерія, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Кот-д'Івуар, ПАР, Ботсвана, Мозамбік та Сенегал, матимуть унікальну можливість перейняти досвід українських дипломатів-практиків, провідних науковців-міжнародників та експертів аналітичних центрів.

Лекційний курс зосереджений на висвітленні таких питань, як досвід України у протидії агресії, вплив війни проти України на архітектуру міжнародної безпеки, Формула миру Президента Володимира Зеленського, продовольча та енергетична безпека, регіональні та глобальні виклики.

Програма навчання також передбачає ознайомлення африканських слухачів із особливостями зовнішньої політики України у воєнний час, відносин України та Африки, українського досвіду в протидії російським фейкам та дезінформації.

За словами Дмитра Кулеби, в рамках активізації відносин з Африкою МЗС України планує провести в 2023 році серію аналогічних навчальних курсів для низки інших африканських країн.