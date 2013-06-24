Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу та закликав збільшити військову підтримку України задля ефективної оборони та контрнаступу Збройних Сил України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Найбільш пріоритетна потреба — це артилерійські боєприпаси. Йдеться не лише про кількість, але і про швидкість постачання. Чим швидше ми отримаємо якомога більше снарядів, тим більше життів буде збережено», — наголосив він.

Міністр привітав ініціативу європейських колег збільшити Європейський фонд миру на додаткові 2 мільярди євро для фінансування закупівель зброї та боєприпасів для України та поповнення запасів партнерів.

Він висловив вдячність європейському колезі Жозепу Боррелю та всім державам-членам ЄС за пропозицію щодо спільної закупівлі боєприпасів на основі ініціативи Естонії.

«Україна вітає ініціативу укласти Угоду про спільну закупівлю боєприпасів між низкою європейських держав та Європейським оборонним агентством. Розраховуємо на її якнайшвидшу імплементацію та оперативне постачання боєприпасів для Збройних Сил України. Це стратегічний крок, який наблизить перемогу», — підкреслив міністр.

Дмитро Кулеба також закликав оперативно надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, танкові снаряди, протитанкові системи, далекобійну, високоточну зброю та інше обладнання.

«Навчання залишається важливим елементом. Закликаю посилити відповідні програми, аби у процесі тренування постійно перебували не менше десяти батальйонів українських військових», — наголосив Міністр.

Глава МЗС зробив окремий акцент на важливості системного ремонту та виробництва зброї. Він також підкреслив, що наступ Росії рано чи пізно втратить потенціал, тому важливо просто зараз надати українським захисникам максимальну кількість зброї та снарядів.