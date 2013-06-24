Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Польщі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Глава української дипломатії окреслив кроки задля протидії агресії рф. Він приділив окрему увагу ролі ОБСЄ у відновленні миру в Європі.

«ОБСЄ має продемонструвати безкомпромісну боротьбу за принципи, на яких була заснована ця організація. Для тривалого миру в Європі необхідні перемога України та відновлення її міжнародно визнаних кордонів», - наголосив Дмитро Кулеба.

Він розповів, що росія запускає ракети по критичній цивільній інфраструктурі України, підбурює на державному телебаченні до геноциду проти українців та продовжує військову агресію на полі бою.

«Ви всі бачили жахи війни, розв’язаної росією на українській землі. Тому зараз постає справедливе питання: чому стала можливою присутність росії на цьому засіданні ОБСЄ? Їй тут не місце», - зазначив Міністр.

Глава МЗС України закликав партнерів підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України. Він нагадав, що трибунал дозволить притягнути росію та її керівництво до відповідальності за грубі порушення міжнародного права, змусить російську державу принести офіційні вибачення за скоєні злочини та буде однією з ключових гарантій неповторення агресії росії в майбутньому.

Міністр також закликав держави-учасниці ОБСЄ визнати Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Дипломат підкреслив, що на тлі багаторічної безкарності росія вкотре намагається знищити українську націю, а також грати в голодні ігри з усім світом.

«Світ не повинен закривати очі на злочини російського режиму. 90 років тому це вже призвело до смерті мільйонів українців», - сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба також запросив партнерів долучитися до запропонованої Президентом України «Формули миру»: «Оскільки війна росії має далекосяжні наслідки та негативно впливає на світову безпеку в цілому, «Формула миру» Президента Зеленського має розглядатися як глобальний інструмент миру».