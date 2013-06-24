Український і німецький регіони планують взаємодіяти в енергетичній, економічній, науковій, медичній, культурній, соціальній сферах.

Від Дніпропетровщини документ підписали очільник області Сергій Лисак і його перший заступник Володимир Орлов. Від німецької сторони – Прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст та Міністр федеральних і європейських справ, міжнародних справ і засобів масової інформації Натаніель Лімінські.

«Велика честь для мене. Підписали знаковий документ. Він заклав фундамент нашого майбутнього тісного співробітництва. Впевнений, конструктивного та взаємовигідного. А ще почув сьогодні важливий меседж від німецьких партнерів: «ми стоїмо з вами пліч-о-пліч», – сказав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він подякував Уряду федеральної землі за чітку й зрозумілу позицію, дружню підтримку, віру в перемогу України.

«Вдячні за вже отриману допомогу. За 370 генераторів для наших пунктів незламності. Вони прибули дуже вчасно. Саме тоді, коли наша енергетична інфраструктура потребувала найбільшої підтримки», – додав перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Під час цифрової зустрічі окреслили, що партнерство відбуватиметься у три етапи. Перший вже розпочали – це нагальна допомога від німецької сторони Дніпропетровщині.

«З грудня ми направляємо гуманітарні конвої. Надаємо те, що потрібно на місцях. Зараз готуємо до відправки на Дніпропетровщину черговий вантаж. Там генератори, польові кухні, намети», – зазначив Прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст.

Він наголосив, що наступним кроком буде допомога Дніпропетровській області у повоєнній відбудові. Наприкінці березня Уряд федеральної землі запланував конференцію, де розглядатимуть це питання.

Третій етап – довгострокове партнерство. Зокрема, між містами, університетами, представниками бізнесу.