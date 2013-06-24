Мінцифри України визначило індекс цифрової трансформації областей. Серед усіх регіонів держави лідер – Дніпропетровщина.

«Дніпропетровщина впевнено тримає високу планку. Цифрові перевтілення області визнали й в профільному міністерстві. Враховували результати роботи нашої команди за увесь 2022 рік. Навіть в умовах воєнного стану в нашому регіоні найпотужніша мережа ЦНАПів. Впроваджуються нові електронні послуги», – зазначив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Він додав, що за аналізом Міністерства цифрової трансформації, наш регіон отримав найвищий індекс. У трійці лідерів за кількістю балів Тернопільська та Одеська області.

Загалом таке дослідження визначає ефективність діджиталізації. А ще демонструє, наскільки активно впроваджуються електронні сервіси.

Рівень цифровізації визначали за декількома категоріями. Основні з них: розвиток ЦНАПів, розширення доступу до інтернету та впровадження режиму «без паперів». Останній показує, як успішно обласна влада та органи місцевого самоврядування переходять на електронний документообіг.

Щодо ЦНАПів, то у 2022 році в області відкрили понад 30 точок доступу до адмінпослуг. Ще 7 – цьогоріч.

В умовах воєнного стану на Дніпропетровщині працюють майже дві сотні точок доступу до адміністративних послуг. Там з початку 2023-го надали вже більш ніж 230 тис сервісів.

Попрацювала область й над підключенням до швидкісного інтернету віддалених сіл. Загалом оптоволоконні мережі провели до понад 80 населених пунктів. Майже 27 тис мешканців регіону отримали доступ до стабільного інтернету. Роботи виконали коштом держсубвенції.