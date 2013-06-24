Вони для інклюзивно-ресурсних центрів, ЦНАПів, медзакладів та соціальних установ.
«Дякуємо міжнародним партнерам за підтримку під час вимкнень електрики. Генератори забезпечуватимуть світлом і теплом соціально важливі об’єкти області», – зазначила начальниця управління цивільного захисту Дніпропетровської ОВА Тетяна Куряченко.
Потужність генераторів від 3 до 8 кВт. Обладнання передав Благодійний фонд з ОАЕ «ЮЕЙМ».
Це не перша допомога Дніпропетровщині від міжнародних партнерів. Регіон вже отримував кількасот генераторів від Німеччини. Їх розподілили по Пунктам незламності та медзакладам громад області. Чехія придбала для області три потужні промислові генератори. Два по 550 кВТ, третій – понад 800. «Велетнів» встановили на водоканалах.