Студент-першокурсник Родіон Струзман виграв 1-й етап Кубку світу з ракетомоделювання серед юніорів, а в загальному заліку з-поміж дорослих учасників 18+ став третім. Змагання проходили у Словаччині. Попереду – ще два етапи Кубку.

«Дніпропетровщина багата на юні таланти. Творчі здібності діти розвивають у гуртках. Найкращі роботи представляють на міжнародних змаганнях. Сьогодні країна переживає важкі часи. Тому цінна кожна перемога. Тепер у скарбничці області – і здобутки дніпрянина Родіона Струзмана», – зазначив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Олексій Полторацький.

Родіон Струзман – вихованець обласного центру науково-технічної творчості. На Кубку світу представив дві моделі планерів, виготовлених власноруч. Вони – з ракетними прискорювачами. Розмахом крил – 55 см. Здатні злітати на висоту 150 м і планувати у повітрі до 3 хвилин. При цьому долати відстань до 6 км. Тож під час змагань доводиться чимало бігати, аби знайти і забрати планер, каже Родіон. Конструкції майбутніх моделей допоміг розробити тренер Ігор Волканов.

«Крила та хвости моделей зробили із бальси. Ця деревина має унікальні властивості. Легка і одночасно міцна. Її замовляли у Південній Америці. Такий матеріал використовував, наприклад, мандрівник Тур Хеєрдал у виготовленні плота», – сказав Ігор Волканов.

Перший етап Кубку проходив у 3 тури. Родіон долучився до класу змагань, на яких враховувалася тривалість польоту моделі. Його найкращий результат – 171 секунда. Каже, не вистачило 2 секунд для «срібла» серед дорослих.

«Аби виграти у змаганнях, слід добре розумітися на погодних умовах. Важливо «спіймати» у повітрі «теплові пузирі», які закручують модель у потоках. Тоді вона летить довше», – розповів Родіон Струзман.

Він додав, що через війну вдома не було можливості випробувати моделі на аеродромі. Тому на тренування мав лише півдня, після прибуття до Словаччини.

Загалом до Кубку світу долучилися 26 спортсменів із різних країн. Зараз у Чехії триває 2-й етап. Буде і 3-й. Він пройде у Болгарії.