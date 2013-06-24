Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко провів онлайн-зустріч з керівниками обласних військових адміністрацій та департаментів охорони здоровʼя, до якої доєдналася заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Повномасштабне вторгнення поставило нас перед надскладними викликами. Щодня наша інфраструктура зазнає руйнувань. Пошкоджень зазнають обʼєкти критичної інфраструктури, медичні заклади. Ми як держава маємо підійти до питання відбудови України комплексно. Досягти максимального результату в умовах обмежених ресурсів. Наша головна мета – забезпечити українців доступною, якісною та безоплатною медичною допомогою. Саме від цього ми відштовхуємось, коли приймаємо ті чи інші рішення. У реалізації цієї стратегічної мети нам допоможе визначення мережі спроможних закладів. Закладів зі знаком якості з чіткими гарантіями, що пацієнт потрапить туди, де будуть фахівці необхідного профілю та потрібне медичне обладнання, щоб надати всю фахову допомогу», – повідомив Віктор Ляшко.

На жаль, на рівні закладів немає чіткого бачення свого розвитку, включно з реальною потребою в кадрах та обладнанні. Водночас на рівні громад та обласних рад, як власників лікарень, через це немає розуміння, де є прогалини в наданні медичної допомоги, дефіцит обладнання чи кадрових ресурсів.

Аби розвʼязати ці системні проблеми, МОЗ запустило процес формування спроможної мережі закладів охорони здоровʼя, яка, за умови ефективної реалізації, гарантуватиме охоплення населення ефективним і доступним медичним обслуговуванням. Саме до спроможної мережі лікарень першочергово будуть спрямовані ресурси, які дозволять відновити систему та забезпечити її розвиток.

Наступний, інфраструктурний, етап медичної реформи передбачає, що лікування більш простих випадків здійснюватиметься на місцях, а надання спеціалізованої медичної допомоги концентруватиметься на вищому рівні. В залежності від складності випадку та захворювання, пацієнт буде доставлений саме в той медичний заклад, який має всі необхідні ресурси: фахівців, обладнання та ліки, аби надати якісну медичну допомогу.

«Спроможна мережа потрібна для того, щоб якомога раціональніше використати обмежені ресурси, які є сьогодні в Україні. Завдяки спроможній мережі ми забезпечимо три ключові речі: доступність до медичної допомоги, після цього забезпечимо її якість, і в рамках цього всього вона повинна бути безоплатною для пацієнта, тому що ця послуга покривається Програмою медичних гарантій», – додав Міністр охорони здоровʼя.

Обласні військові адміністрації мають визначити перелік медичних закладів, які увійдуть до спроможної мережі, враховуючи численні регіональні особливості, та подати його на затвердження МОЗ.

Окрім того, для кожного госпітального округу має бути сформовано трирічний план розвитку спроможної мережі та окремі плани розвитку медичних закладів. Відтак на рівні обласних адміністрацій та громад буде чітке розуміння, де і які медичні послуги отримуватимуть пацієнти, де необхідно посилити матеріально-технічну базу тощо. Кожен медзаклад, своєю чергою, отримає чітке розуміння, які послуги необхідно розвивати відповідно до своєї ролі в мережі, як планувати кадрові та фінансові ресурси тощо.

Водночас медзаклади, які не увійдуть до спроможної мережі, продовжать функціонувати та матимуть право і надалі укладати контракти з Національною службою здоровʼя. Розвиток таких медзакладів відбуватиметься власником лікарні.