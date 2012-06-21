На цьому тижні агентство з охорони навколишнього середовища США оголосило, до якого року планується скасувати абсолютно всі досліди на ссавцях тварин. Відомство також оголосило, що виділить 4,25 мільйона доларів п'яти університетам, щоб вони знайшли спосіб проводити досліди із застосуванням альтернативних методів тестування, а також для визначення способів скорочення або заміни хребетних тварин при проведенні дослідів.
Тривалий час для визначення ризиків, які хімічні речовини і пестициди представляють для людей і їх здоров'я, вчені проводили тестування на тваринах. Але в останні роки агентство з охорони навколишнього середовища наполягає на зниженні участі тварин при подібних медичних тестуваннях.
У кінцевому підсумку мета агентства полягає в тому, щоб скоротити запити і фінансування досліджень на ссавцях, зокрема медичних мишах, на 30% до 2025 року і повністю усунути їх до 2035 року. Будь-які дослідження, які вимагають тестування на ссавцях після 2035 року будуть потребувати схвалення і розглядатимуться в кожному конкретному випадку окремо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»