До повномасштабного вторгнення в Україні працювало понад 7 тисяч співробітників спецслужб рф.

Як передає Укрінформ, про це розповів керівник пресслужби Служби безпеки України Артем Дехтяренко виданню «Главком».

«путін дійсно хотів захопити Київ за умовні три дні. Для цього збирались використати весь арсенал, всі наявні у них інструменти: від військових до диверсійних груп та агентів впливу. У цій схемі спецслужби мали свої чіткі завдання. Зокрема, сфера відповідальності ФСБ полягала в розвідувально-підривній діяльності, підготовці і взаємодії з колаборантами, аби швидко сформувати окупаційну владу на місцях», - заявив речник, додавши, що наразі такий сценарій спостерігається в Херсоні.

Дехтяренко повідомив, що до війни проти України працювали тисячі співробітників спецслужб.

«Ви маєте розуміти, що проти України ще до війни працювало понад 7 тис. співробітників спецслужб. І цей напрямок постійно посилювався, аби дестабілізувати ситуацію», - наголосив речник.

Він додав, що агентурна мережа фсб особливо активно працювала в Києві у січні-лютому, перед вторгненням. Своя роль відводилася навіть приватним охоронним структурам. І завдяки роботі СБУ на випередження, більшість із цього РФ не змогла реалізувати.

24 лютого президент росії володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. В Україні запроваджено воєнний стан, оголошено загальну мобілізацію, країна дає відсіч загарбникам.

Також Україна офіційно направила позов проти російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.