Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У місті Буча на Київщині завершується будівництво Академії спорту, до складу якої входять потужний спорткомплекс, розрахований на 570 відвідувачів щодня, два поля для гри у міні-футбол, три окремих майданчики – баскетбольний, багатофункціональний та для занять стрит-файтом.

Цей масштабний об’єкт входить до Програм Президента України «Велике будівництво» та «25 спортивних магнітів».

Як повідомили в компанії «АМК РЕМ-БУД», яка веде будівництво, Академію спорту буде здано в експлуатацію до 30-ї річниці Незалежності України, що потребує високих темпів щоденної роботи. До того ж будівельники враховують потреби відвідувачів з обмеженими можливостями – відповідно облаштовують пандуси, санвузли, параметри дверних пройм тощо.

Впродовж останніх двох тижнів виконано значний обсяг робіт, зокрема, монтажних – плитки, дверей, вентиляційних коробів, колонок і світломузики тощо. Також завезено частину меблів.

Таким чином об’єкт з кожним днем набуває чітких обрисів і вже незабаром прийме своїх перших відвідувачів.