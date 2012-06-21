Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Віднедавна село Підопригори на Сумщині стало широко знаним не тільки в сусідніх, а й багатьох інших областях країни – завдяки фестивалю студії «Квартал 95», що проходить поблизу населеного пункту напередодні роковин Незалежності України і збирає рекордну кількість глядачів.
Ось і незабаром, 20 серпня, тут мають зібратися численні шанувальники не тільки цього колективу, а й професійних та самодіяльних гуртів і виконавців Сумщини, які готують масштабну концертну програму до 30-річчя Незалежності.
Аби гості і учасники урочистостей могли зручно дістатися концертного майданчика, в селі взялися за ремонт трьох основних вулиць – Прихідської, Влизька та Центральної. Роботи виконують фахівці добре відомого ТОВ «АМК РЕМ-БУД», які вирішили завершити ремонт достроково, до початку серпня, не пізніше першої п’ятиденки.
Основне фінансування здійснюється за рахунок ДП «Дороги Сумщини», на умовах співфінансування допомагає місцеве підприємство «Надь» , яке очолює Андрій Кириченко. Загалом на дорожній ремонт передбачено близько 6 мільйонів гривень.
Як наголошує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, кожен об’єкт Програми Президента України «Велике будівництво» надзвичайно важливий для інфраструктури краю. З-поміж них – дороги у Підопригорах, які слугуватимуть не тільки для учасників і гостей свята, а й місцевих мешканців.
Сьогоднішні високі темпи робіт свідчать, що ТОВ «АМК РЕМ-БУД» успішно справляється з ремонтом і незабаром новенькі сільські асфальтівки надійно слугуватимуть землякам.